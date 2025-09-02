На встрече лидеры отметили "жизнерадостное общение" трех стран и приветствовали новые альянсы

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показал единство лидеров России, Китая и Индии в противостоянии западному миропорядку, пишет журнал Newsweek.

Издание указало, что на саммите лидеры трех стран приветствовали свои новые альянсы, и отметило их "жизнерадостное общение" на полях мероприятия. Журнал полагает, что "подобную сцену почти невозможно было представить еще несколько недель назад", а теперь "все три лидера едины в противостоянии миропорядку, в котором доминируют Соединенные Штаты".

Саммит ШОС с участием президента РФ Владимира Путина и руководителей более чем 20 государств начался в воскресенье в городе Тяньцзинь (Северный Китай). Как отмечал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, это самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.

Сегодня ШОС включает 10 государств - членов: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, а также 2 страны со статусом наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка). Это крупнейшая в мире региональная организация сотрудничества по численности населения, географическому охвату и потенциалу развития.