АШХАБАД, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая на расширенном заседании ШОС+ в понедельник, пригласил участников мероприятия приехать в Ашхабад 12 декабря на торжества, посвященные 30-летию международного признания нейтралитета республики. Полный текст его выступления опубликовало государственное информационное агентство TDH.

"Будет уместным отметить, что государства, входящие ныне в Шанхайскую организацию, поддержали и были соавторами резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о нейтралитете Туркменистана, а также ряда других решений ООН, предложенных нашей страной. Говорю об этом с особым чувством и благодарностью сегодня, в преддверии исторической даты - 30-летия международного признания нейтралитета Туркменистана, которое будет отмечаться 12 декабря нынешнего года. Мы будем рады видеть высокие делегации всех государств Шанхайской организации на предстоящих торжествах в Ашхабаде ", - заявил туркменский президент.

В своем выступлении Бердымухамедов особо подчеркнул, что участие Туркмении в саммитах ШОС в качестве почетного гостя стало многолетней доброй традицией, которая говорит о взаимной заинтересованности в развитии и углублении партнерства. "Туркменистан с большим уважением относится к ШОС, внимательно и доброжелательно следит за ее деятельностью. Мы отмечаем созидательную роль Шанхайской организации в континентальных и глобальных процессах, ее большой вклад в установление справедливой и сбалансированной системы современного мироустройства ", - сказал он.

Президент также отметил, что, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином инициатива по созданию более эффективной системы глобального управления, "совпадает с концептуальным видением Туркменистана процесса дальнейшего совершенствования архитектуры международных отношений, коллективного управления ими, основанного на принципах равноправия, справедливости и взаимного уважения".

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.