Отношения двух стран выдержали испытание международной конъюнктурой, подчеркнул председатель КНР

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и РФ стало образцом межгосударственных дружественных связей. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пекинском Доме народных собраний (парламент).

"Китайско-российские отношения выдержали испытание международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша", - подчеркнул он.