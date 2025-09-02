Маневры пройдут как на полигонах, так и на гражданских территориях

ВИЛЬНЮС, 2 сентября. /ТАСС/. Литва проведет в сентябре - октябре военные учения с участием до 17 тыс. военнослужащих. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Перед нами стоит задача проверки готовности подразделений к выполнению оборонных планов в координации с силами союзников по НАТО", - приводятся в сообщении слова командующего армией генерала Раймундаса Вайкшнораса.

Ранее литовский генерал заявил, что в качестве зеркального ответа на белорусско-российские учения "Запад" страны Балтии и Польша проведут региональные маневры, в которых будет задействовано около 40 тыс. солдат.

Учения пройдут как на полигонах, так и на гражданских территориях. Параллельно с тренировкой литовских подразделений в балтийскую республику прибудут на учения около 2 тыс. солдат Бундесвера из состава бригады, которую планируется на постоянной основе разместить в Литве к 2030 году.