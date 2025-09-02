Лидер партии Ирина Влах назвала целью этого попытку запугать и дискредитировать

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Молдавская полиция пришла с обысками к активистам партии "Сердце Молдовы," входящей в Патриотический блок. Об этом сообщила ее лидер, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах.

"Власти перешли на новый этап в своих попытках заставить нас замолчать. С сегодняшнего утра у некоторых коллег из Республиканской партии "Сердце Молдовы" проходят обыски. Причина, очевидно, надуманная и формальная. Настоящая цель - попытка запугать и дискредитировать нас", - написала Влах в своем Telegram-канале.

Она добавила, что активисты продолжат "борьбу с желтым режимом до его отстранения от власти", несмотря на давление властей. "Правда на нашей стороне, и мы победим, а те, кто сейчас совершает злоупотребления и преступления, будут привлечены к ответственности!" - подчеркнула Влах.

От предстоящих 28 сентября выборов был отстранен оппозиционный блок "Победа", а также входящие в него партии и ряд других формирований. В стране закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС), поддерживающей президента Майю Санду, не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции к ПДС на выборах выступает Патриотический избирательный блок, созданный вокруг Партии социалистов, в который вошли партии "Сердце Молдовы", "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов, а также блок "Альтернатива", который составили "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс", а также "Наша партия".