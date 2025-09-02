Королевство намерено признать палестинское государство в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии, отметил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Бельгия признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре и введет санкции в отношении Израиля. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Максим Прево.

"Бельгия признает Палестину на сессии ООН. А в отношении властей Израиля будут введены жесткие санкции. Любое проявление антисемитизма и прославление терроризма со стороны [палестинского радикального движения] ХАМАС также будет решительно осуждаться", - написал он в X. Прево уточнил, что Бельгия намерена признать палестинское государство в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии.

Глава бельгийского МИД добавил, что санкции против Израиля будут включать запрет на импорт продукции из израильских поселений, пересмотр политики государственных закупок у израильских компаний, ограничение консульской помощи бельгийцам, "проживающим на территориях поселений, считающихся незаконными в соответствии с международным правом", а также судебные разбирательства, ограничения на полеты над бельгийской территорией и транзита через нее для ряда лиц. Кроме того, по словам Прево, Бельгия объявит персонами нон грата двух израильских министров, израильских поселенцев, а также лидеров ХАМАС. По информации газеты Le Soir, речь идет о министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире и главе Минфина Бецалеле Смотриче.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН 9 сентября, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 1 сентября глава британского МИД Дэвид Лэмми подтвердил планы Лондона признать Палестину. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.