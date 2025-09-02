Так законодатель отреагировал на видео, на котором мусульманские активисты в Германии говорят о готовности установить в стране законы шариата, когда их станет большинство и они получат власть

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. США очень пожалеют, если в скором времени не выйдут из НАТО. С таким утверждением выступил член Сената Конгресса США, республиканец от штата Юта Майк Ли.

"Если мы в ближайшее время не выйдем из НАТО, мы очень пожалеем об этом", - написал сенатор в Х.

Так законодатель отреагировал на видеозапись от 2022 года, на которой мусульманские активисты в Германии говорят о готовности установить в стране законы шариата, когда их станет большинство и они получат власть.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. Еще до своего избрания он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. После вступления в должность он заявлял о намерении добиться того, чтобы государства - члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.