Лешек Миллер также считает, что это свидетельствует об отсутствии веры в силу НАТО

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Миф о якобы существующей угрозе для Запада со стороны России создан в интересах определенных политических кругов, не имеет реальной основы под собой и свидетельствует об отсутствии веры в силу НАТО. Об этом заявил экс-премьер Польши (2001-2004) Лешек Миллер в эфире радиостанции RMF FM.

"Россия не станет нападать на страну - члена НАТО. Создание [мифа об] угрозе необходимо для определенных политических кругов и движений", - отметил Миллер.

"Почему-то никто не нападает на нас на границе с Россией. Разговоры и угрозы войной я воспринимаю как отсутствие веры в силу НАТО", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны НАТО "сами придумали эту страшилку российской угрозы". По его словам, это беспардонная ложь собственному народу.