Пекин выступает за диалог и примирение, напомнил официальный представитель дипведомства Го Цзякунь

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китай играл конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса до визита в страну президента РФ Владимира Путина и продолжит придерживаться подобной линии и во время визита российского лидера. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"С самого начала [украинского] кризиса Китай занимает объективную и беспристрастную позицию, выступая за диалог и примирение, - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который поинтересовался, поможет ли Пекин киевскому режиму восстановить мир в ходе визита российского лидера в КНР. - Мы готовы и в дальнейшем играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в соответствии с пожеланиями вовлеченных сторон и в сотрудничестве с международным сообществом".

Как подчеркнул китайский дипломат, позиция Китая по вопросу Украины остается неизменной и однозначной.

Путин 31 августа - 3 сентября находится в Китае с четырехдневным визитом. Российский лидер принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине (север страны), провел важные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами многих других стран.