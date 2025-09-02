МИД Катара: Израиль не ответил на предложение посредников о прекращении огня в Газе

официальный представитель катарского дипведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари указал на эскалацию в палестинском анклаве со стороны еврейского государства, которая выражается в намерении оккупировать город Газа

ДОХА, 2 сентября. /ТАСС/. Израиль все еще не ответил на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Как отметил советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, действия израильской стороны в палестинском анклаве приводят только к эскалации ситуации.

"Израиль пока не ответил на предложение о прекращении огня в секторе Газа", - сказал он на брифинге в МИД Катара. "Мы не видим со стороны Израиля ничего, кроме эскалации, которая выражается в намерении оккупировать город Газа", - добавил аль-Ансари.