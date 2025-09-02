Журналистка Fox назвала Пентагон темой скорого выступления Трампа

Джеки Хайнрих, цитируя пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, отметила, что президент США выступит с "захватывающим заявлением"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступит во вторник с заявлением, которое будет касаться американского министерства обороны. Об этом сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент сегодня выступит с захватывающим заявлением, касающимся министерства обороны", - написала она в X, цитируя Ливитт.

Согласно опубликованной Белым домом программе работы президента во вторник, Трамп должен выступить с публичным заявлением в 14:00 по времени восточного побережья США (21:00 мск). Тема выступления в публикации не указана.