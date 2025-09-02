Советник катарского премьер-министра Маджид бен Мухаммед аль-Ансари при этом поддержал все международные усилия, направленные на урегулирование ситуации

ДОХА, 2 сентября. /ТАСС/. Катар поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса, в том числе возможную встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но не задействован в организации подобных переговоров. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Мы, конечно, поддерживаем все международные усилия, направленные на урегулирование войны, включая ожидаемый саммит [России и Украины], а также все шаги, которые ведут к нему. Однако я не считаю, что роль Катара охватывает подобные шаги", - сказал он в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, обсуждало ли руководство Катара с украинскими официальными лицами в ходе их недавнего визита в Доху возможное проведение в столице эмирата технических консультаций делегаций РФ и Украины в рамках подготовки к саммиту.

Выступая на еженедельном брифинге в здании катарского внешнеполитического ведомства, аль-Ансари сообщил журналистам, что премьер-министр и глава МИД арабского государства шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани принял 26 августа в Дохе руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря Совбеза Украины Рустема Умерова. "В ходе встречи, конечно, обсуждалась посредническая роль Катара при возвращении детей, пострадавших в результате войны, к их семьям. Как вы знаете, в последние дни был проведен очередной обмен. Мы считаем это успехом в рамках гуманитарных усилий", - добавил советник премьера.

Вслед за поездкой в Доху Ермак и Умеров посетили Эр-Рияд и Анкару. Как сообщала газета Politico со ссылкой на источники, США заинтересованы в организации технических консультаций между представителями России и Украины перед возможным саммитом. По их сведениям, в пятницу спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретится в Нью-Йорке с главой офиса Зеленского и секретарем Совбеза Украины "в рамках усилий по организации встречи России и Украины для проведения технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. 18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались за продолжение прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.