Эрдоган: отказ США выдать визы делегации Палестины не соотносится с целями ООН

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США срочно пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам делегации Палестины для участия в Генассамблее ООН, поскольку это противоречит целям существования ООН. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Китая.

"Это решение США несовместимо с целью существования ООН. Мы считаем, что оно должно быть немедленно пересмотрено. Генассамблея ООН существует для обсуждения глобальных проблем и выработки решений. Отсутствие палестинской делегации на ней было бы только на руку Израилю", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что на данный момент точный состав участников ГА ООН еще не утвержден. "Я хотел переговорить с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по этому вопросу, но, к сожалению, ни у него, ни у меня не было пока такой возможности. Но мы хотели бы продолжить обсуждать по телефону то, как будем проводить эту генассамблею, до самой даты ее открытия. Я также хотел бы узнать мнение Генерального секретаря ООН по этому вопросу", - сообщил Эрдоган.

По его словам, участники международного сообщества "должны принять меры для защиты прав палестинцев". "С 7 октября в Газе погибло более 60 тыс. человек, а ранено более 150 тыс. Мы мобилизованы для решения этой проблемы. Заставить замолчать голос Палестины неправильно и невозможно. От Америки ждут, чтобы она сказала "стоп" израильской резне и угнетению. Многие страны, включая некоторые европейские, готовятся признать Палестину как государство на ГА ООН", - отметил турецкий лидер.

Палестинский вопрос, по его мнению, "вероятно, будет доминировать на Генассамблее ООН в этом году". "Даже если палестинские официальные лица не будут присутствовать на ГА ООН, голоса угнетенных палестинцев там все равно найдут отклик", - добавил он.

29 августа Госдепартамент отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам Палестинской национальной администрации, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.