В Грузии просят пересмотреть выданные при Саакашвили госнаграды

С инициативой выступила парламентская комиссия по расследованию преступлений времен экс-президента

ТБИЛИСИ, 2 сентября. /ТАСС/. Парламентская комиссия в Грузии по расследованию преступлений времен экс-президента Михаила Саакашвили считает, что необходимо пересмотреть право на государственные награды, выданные чиновникам в годы его правления. Об этом заявила вице-спикер парламента, глава комиссии Тея Цулукиани.

"Следственная комиссия считает, что президента Грузии следует попросить, при участии соответствующих органов, обеспечить пересмотр выданных с 2004 по 2013 годы наград. Особенно в случае с теми лицами, которые совершили преступления против людей", - заявила Цулукиани, выступая перед парламентом с заключением шестимесячной работы комиссии.

Как сообщила Цулукиани, Саакашвили удостоил президентскими наградами не одного чиновника, лично участвовавшего в пытках и нечеловеческом обращении с людьми, а также тех, кто стоял "во главе насильственной системы". По словам главы комиссии, судебная система не реагировала на факты пыток, а прокуратура была сама вовлечена в нарушение прав человека.

В парламенте Грузии с февраля по август работала временная комиссия по расследованию преступлений периода правления Саакашвили с 2003 по 2012 год. На заседаниях члены комиссии заслушали свидетелей событий тех лет - политиков, военных и рядовых граждан. Среди главных тем, которые расследовала комиссия, - конфликт в августе 2008 года, случаи давления на бизнесменов, жестокое обращение с заключенными. По ходу работы комиссии ее мандат был расширен, и она рассмотрела также резонансные дела, связанные событиями после 2012 года, в частности решения экс-премьера Георгия Гахарии, позже перешедшего в оппозицию.

Заключение комиссии, как изначально планировалось, будет передано в прокуратуру. На этом основании власти планируют обратиться с иском в Конституционный суд и запретить деятельность в стране основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" и связанных с ней объединений.