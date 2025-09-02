Президент республики отметил, что Белград находится под серьезным давлением

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Сербия с начала конфликта на Украине находится под серьезным давлением, но это не влияет на принципиальную позицию республики по отказу от санкций против РФ. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.

"Сербия с начала украинского кризиса <...> находится в очень трудной ситуации и под большим давлением, но, несмотря на это, мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию, отстоять независимость Сербии. Сегодня мы являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких [антироссийских] санкций", - подчеркнул Вучич.

Экс-премьер и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в эксклюзивном комментарии ТАСС ранее заявил, что отказ Белграда от присоединения к антироссийским санкциям является одной из ключевых причин сильного внешнего давления на Сербию. По его словам, "Сербия платит высокую цену за то, что проводит суверенную политику".

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.