Вучич обратился к Путину за советом по развитию отношений Сербии и России

Сербский лидер также поблагодарил российского президента за теплый прием

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой посоветовать возможные пути улучшения отношений Москвы и Белграда.

"Я думаю, что это важно услышать, и я хочу внимательно выслушать ваши советы и предложения для развития наших отношений в будущем. Спасибо вам за теплый прием. Я уверен, что двусторонние отношения Сербии и России мы можем укрепить и поднять до самого высокого уровня", - подчеркнул Вучич в ходе встречи с Путиным в Пекине.