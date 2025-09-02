2 сентября, 16:00
Визит Владимира Путина в Китай — 2025

Вучич обратился к Путину за советом по развитию отношений Сербии и России

Сербский лидер также поблагодарил российского президента за теплый прием

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой посоветовать возможные пути улучшения отношений Москвы и Белграда.

Читайте такжеЧто известно об отношениях России и Сербии

"Я думаю, что это важно услышать, и я хочу внимательно выслушать ваши советы и предложения для развития наших отношений в будущем. Спасибо вам за теплый прием. Я уверен, что двусторонние отношения Сербии и России мы можем укрепить и поднять до самого высокого уровня", - подчеркнул Вучич в ходе встречи с Путиным в Пекине. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар