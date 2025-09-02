Иран не отказался от продолжения переговоров с США по ядерному досье

Вашингтон предъявляет неприемлемые условия, отметил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани

ТЕГЕРАН, 2 сентября. /ТАСС/. Иран не отказался полностью от продолжения ведения переговоров с США по ядерной программе Тегерана, но Вашингтон выставляет неприемлемые условия. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани.

"Путь к переговорам с США пока не закрыт, однако американцы только на словах выступают за переговоры и в то же время не садятся за стол и необоснованно обвиняют в этом Иран", - написал он в X.

По словам Лариджани, Иран выступает за конструктивный диалог. "Ставя невыполнимые задачи, такие как ограничения на ракетную программу, они прокладывают путь, который сводит на нет любые переговоры", - заключил секретарь иранского совбеза.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики 13 июня и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам 22 июня. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция), которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций СБ ООН. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.