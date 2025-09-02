Президент Сербии отметил, что также был затронут вопрос участия российских компаний в инфраструктурных проектах

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что на его встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине обсуждались военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере энергетики.

"Мы, конечно, разговаривали обо всех вопросах в разных областях: энергетика, военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах. И думаю, что все эти вопросы очень важны для нас", - сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"До скорой встречи в Москве и в Белграде", - заключил сербский лидер.