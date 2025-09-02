На востоке Афганистана произошло разрушительное землетрясение. Несмотря на довольно скромную магнитуду 6,2, погибли по меньшей мере 1 411 человек, пострадали — 3 124. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) сообщили о значительном числе погибших детей. При этом можно утверждать, что это не окончательные цифры: данных о том, сколько людей остается под завалами, просто нет, но в СМИ сообщали, что счет может идти на тысячи

Землетрясение произошло менее чем через два года после трех подземных толчков магнитудой 6,3, которые потрясли Афганистан в октябре 2023 года. Тогда погибли 1 480 человек и почти 2 тыс. получили ранения.

Небольшая магнитуда — максимальные разрушения

Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов, территория Афганистана достаточно сейсмоактивна, он отметил, что магнитуда землетрясения была не очень большая, "всего 6". "На нашей планете за год происходит порядка 130–150 событий с подобной магнитудой", — объяснил ученый.

Большому число жертв способствуют несколько факторов. В первую очередь — особенности местной застройки. Как пояснил директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, в сельской местности Афганистана население использует обычные материалы. "Вплоть до того, что собственными руками из глины строят дома и не всегда соблюдают соответствующие нормы строительства", — рассказал он.

Завьялов добавил, что также для строительства используется кирпич-сырец, постройки из которого "не отвечают условиям сейсмостойкости для этой территории". Ученый добавил, что, согласно сводкам срочных донесений как Российской геофизической службы РАН, так и мировых сейсмологических агентств, в Афганистане сейчас фиксируются афтершоки. "Магнитуда повторных толчков где-то от 4,5–5,4", — рассказал ученый. Он объяснил, что в случае с землетрясением в Афганистане повторные толчки несут особенную опасность. "Здания, которые строились без учета уровня сейсмоактивности региона и которые были повреждены главным землетрясением, могут окончательно разрушиться при афтершоках", — сказал Завьялов.

При этом один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков рассказал ТАСС, что повторные толчки будут продолжаться еще в течение длительного времени и могут вызвать масштабные оползни и селевые потоки. "Каждое землетрясение — это десятки, сотни афтершоков. Они будут продолжаться, потому что это обязательное явление в сейсмологии", — отметил ученый.

Дополнительные проблемы

Землетрясение произошло ночью, когда люди спали в своих домах. По данным Организации Объединенных Наций (ООН), очаг землетрясения находился на глубине 8 км. Как объяснил Завьялов, небольшая глубина залегания ведет к большим разрушениям.

Стихия уничтожила целые деревни, оползни и селевые потоки повредили дороги и линии связи. По предварительным данным, число разрушенных домов, которые зачастую в горной местности возводятся ярусами, превысило 5,4 тыс. В некоторые деревни спасатели могут добраться только пешком, а путь занимает до трех часов. Плохая связь осложняет координацию. Усугубляет положение сложная ситуация в сфере здравоохранения. Омар Нессар выразил сомнения, что Афганистан сможет самостоятельно справиться с последствиями землетрясения. "Просто потому, что спасательные и медицинские службы не готовы", — объяснил он.

По данным ООН, в 2024 году 75% населения Афганистана было неспособно стабильно себя обеспечивать. Доступ к адекватному жилью, товарам первой необходимости ухудшился, в то время как потрясения, в том числе экономические и климатические, усилились.

Также отмечалось, что сельские районы, в которых проживает 71% населения Афганистана, по-прежнему в значительной степени лишены доступа к базовым услугам, таким как здравоохранение и санитария, а также к источникам средств к существованию.

Александр Темнов