ВИЛЬНЮС, 2 сентября. /ТАСС/. Литва представила предложение о включении в 19-й пакет санкций против РФ госкорпорации "Росатом", российских доходов от нефти и газа, а также так называемого теневого флота, используемого для транспортировки энергоресурсов. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с финским коллегой Александером Стуббом.

"Литва представила предложения по 19-му пакету санкций, которые охватывают Росатом, нефтегазовые доходы России и так называемый теневой флот", - приводит его слова президентская пресс-служба.

Как отметил Науседа, Вильнюс также настаивает на скорейшем начале переговоров о вступлении Украины в ЕС с датой ее полноправного членства в сообществе в 2030 году.

30 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров в Копенгагене сообщила, что страны сообщества продолжат дискуссии по 19-му пакету антироссийских санкций на этой неделе.

Российская сторона неоднократно подчеркивала незаконный характер вводимых против нее односторонних санкций, а также указывала, что они вредят самим инициаторам этих мер.