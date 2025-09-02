Сейчас она располагается на базе Космических сил США Питерсон в Колорадо-спрингс

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен объявить о переносе штаб-квартиры Космического командования Вооруженных сил США из штата Колорадо в штат Алабама. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предполагается, что штаб-квартира командования будет перенесена в город Хантсвилл (штат Алабама). На данный момент она располагается на базе Космических сил США Питерсон в Колорадо-спрингс (штат Колорадо). Решение об этом принял в 2023 году предшественник Трампа на высшем государственном посту Джо Байден.

Как пишет агентство, с заявлением о переносе штаб-квартиры командования американский лидер выступит во вторник. Ранее журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила в X со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, что Трамп во вторник выступит с заявлением, которое будет касаться американского министерства обороны. Согласно опубликованной Белым домом программе работы президента во вторник, Трамп должен выступить с публичным заявлением в 14:00 по времени восточного побережья США (21:00 мск).

Космические силы США были учреждены 20 декабря 2019 года после подписания на тот момент президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год. Они стали шестым видом Вооруженных сил США и первым, созданным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.