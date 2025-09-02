В список вошли также девять судов

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Власти США ввели ограничения в отношении семи компаний и девяти судов, связанных, по данным американской стороны, с транспортировкой и продажей иранской нефти под видом иракской. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Как следует из документа, рестрикции будут действовать в отношении бизнесмена Валида Халеда Хамида ас-Самарраи, являющегося гражданином Ирака, а также Сент-Китса и Невиса. По данным американской стороны, он управляет "сетью компаний, которые являются операторами судов, задействованных в продаже иранской нефти на мировых рынках". В заявлении уточняется, что эти компании "занимаются смешиванием иранской нефти с иракской, а затем продают ее под видом нефти исключительно иракского происхождения". Упомянутая сеть, согласно оценкам США, позволяет Ирану и его партнерам получать около $300 млн в год.

Санкции вводятся против компаний Babylon Navigation DMCC и Galaxy Oil FZ LLC, штаб-квартиры которых находятся в ОАЭ, а также в отношении базирующихся на Маршалловых островах фирм Tryfo Navigation Inc., Keely Shiptrade Limited, Odiar Management S.A., Panarea Marine S.A. и Topsail Shipholding Inc. Кроме того, ограничения будут действовать в отношении девяти судов под флагом Либерии. Включение в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон "противодействует влиянию Ирана в Ираке". По его словам, США намерены препятствовать "усилиям Тегерана по обходу американских санкций". Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Тегеран. Документ нацелен, в частности, на недопущение получения исламской республикой ядерного оружия. Он предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. Трамп в связи с этим утверждал, что у США есть право блокировать поставки Ираном энергоносителей другим государствам.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в начале февраля заявил, что введение односторонних санкций против стран - экспортеров нефти "явно дестабилизирует нефтяные и энергетические рынки, а также наносит серьезный ущерб потребителям энергии по всему миру".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.