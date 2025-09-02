Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Два бывших командира воинской части в Киевской области пойдут под суд за мошенничество. Об этом сообщило Госбюро расследования (ГБР) Украины на своем сайте.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира и первого заместителя одной из воинской части Киевской области. Чиновники сфальсифицировали результаты расследования гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства. В сфальсифицированном акте было указано, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении.

На основании поддельных документов семье погибшего "было безосновательно выплачено единовременное денежное пособие в размере 15 млн гривен" (более $360 тыс.). "На часть из этих средств претендовали фигуранты дела. Сейчас на их имущество наложен арест для возмещения причиненных государству убытков", - говорится в сообщении. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Военные на местах часто идут на нарушение закона с целью обогащения, в частности, коррупция представляет большую проблему в Вооруженных силах Украины.