Лукашенко: Россию для Белоруссии никто не заменит

Президент Белоруссии в Пекине провел встречу с Владимиром Путиным

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине отметил, что Россию для Белоруссии никто не заменит.

"Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся. Что касается двусторонних отношений, так у нас, я ревизировал накануне, меньше [проблемных] вопросов, чем с Китаем, почти нет. Хотя с Китаем мы сегодня три проблемы обнаружили, я вам расскажу потом", - указал президент республики.

Лукашенко также сообщил, что намерен обсудить с Путиным взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества.