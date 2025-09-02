Глава МИД страны Радослав Сикорский ранее заявлял о целях вступить в G20 до 2030 года

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Польша попросила США предоставить ей приглашение в G20 в 2026 году. Об этом сообщил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский, находящийся с визитом в Майами.

"В связи с тем, что Польша вошла в клуб "триллионных экономик" (страны с ВВП больше $1 трлн - прим. ТАСС), я попросил, чтобы США, будучи председателем G20 в 2026 году, пригласили нас в свои ряды", - заявил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Ранее глава польского МИД заявлял о целях вступить в G20 до 2030 года.

G20 была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств: Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Членами Группы двадцати являются 19 государств (наряду со странами-учредителями это Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Республика Корея), а также Евросоюз и Афросоюз.