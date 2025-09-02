Швейцария выделит $3 млн на поддержку Бюро МККК по розыску пропавших на Украине

В МИД конфедерации подчеркнули, что Швейцария, будучи участницей Женевских конвенций, придает большое значение поиску пропавших без вести лиц

ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Швейцарии обязались выделить 2,4 млн швейцарских франков (порядка $3 млн) на поддержание работы Бюро Центрального агентства Международного комитета Красного Креста (МККК) по розыску, занимающееся ситуацией на Украине, на период с 2025 по 2026 год. Об этом говорится в заявлении МИД конфедерации.

"Сегодня Швейцария обязалась выделить 2,4 млн швейцарских франков (2025-2026 гг.) на поддержку Бюро Центрального агентства МККК в Женеве", - указывается в сообщении МИД в Х. В ведомстве подчеркнули, что Швейцария, будучи участницей Женевских конвенций, придает большое значение поиску пропавших без вести лиц.

Ранее в МККК сообщали, что число запросов о поиске пропавших без вести, поступивших в организацию в связи с конфликтом на Украине, в августе превысило 154 тыс. По утверждениям организации, с начала вооруженной эскалации на Украине ей удалось предоставить информацию о судьбах и местонахождении порядка 15 тыс. семьей по обе стороны линии фронта.

Бюро Центрального агентства МККК по розыску, занимающееся ситуацией на Украине, начало свою работу в марте 2022 года. Оно выступает в качестве нейтрального посредника, оказывая поддержку людям, которые разыскивают родственников по обе стороны фронта. Согласно Женевским конвенциям, стороны обязаны информировать МККК обо всех находящихся в их власти лицах, пользующихся защитой, что значительно снижает вероятность их безвестного исчезновения.