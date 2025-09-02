Партия "Шанс": запрет блока "Победа" не остановит акции протеста оппозиции

Деятельность партии уже была приостановлена Минюстом, отметил руководитель входящей в блок партии "Шанс" Алексей Лунгу

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Запрет партий оппозиционного блока "Победа" не остановит акции протеста оппозиции в Молдавии. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу "Первый в Молдове" руководитель входящей в блок партии "Шанс" Алексей Лунгу, комментируя начатую Минюстом процедуру запрета.

"Если нас ликвидируют, мы зарегистрируем народное движение. Деятельность партии "Шанс" и других партий блока приостановлена. Мы не имеем права выступать под флагами партии, но как народное движение выходить со всеми нашими коллегами по политическому блоку "Победа" на протесты мы можем", - сказал Лунгу. Он уточнил, что деятельность партии уже была приостановлена Минюстом.

В блок "Победа" входят партии "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". С инициативой запрета партий и блока, которым руководит оппозиционер Илан Шор, выступили министерство юстиции, Центральная избирательная комиссия и Служба информации и безопасности. Они назвали прямое участие Шора в формировании блока скрытым продолжением деятельности его партии "Шор", которая признана Конституционным судом Молдавии незаконной в 2023 году.

Со своей стороны Шор заявил, что будет оспаривать во всех судах попытки правительства Молдавии запретить эти партии. В распространенном пресс-службой блока заявлении инициатива министерства юстиции перед парламентскими выборами в сентябре названа "незаконной и неконституционной".

К парламентским выборам 28 сентября не был допущен как блок, так и входящие в него партии, которые попробовали зарегистрироваться по отдельности. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставившие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.