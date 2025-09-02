Американский лидер не сообщил о своих дальнейших шагах

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен предпринять действия по урегулированию конфликта на Украине, чтобы остановить гибель людей.

"Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить", - сказал он в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу, не уточнив, какие шаги он намерен предпринимать.

Кроме того, американский лидер вновь назвал конфликт на Украине "бессмысленной войной", которая, по его словам, "никогда бы не началась", будь он президентом в 2022 году. Трамп также сказал, что он "очень разочарован" в президенте РФ Владимире Путине, с которым у него "всегда были прекрасные отношения".

Между тем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам ВГТРК, комментируя резкие заявления западных политиков в адрес Путина, что усилия Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса трудно переоценить, Россия признательна ему за эти усилия.