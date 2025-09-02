Госсекретарь США и глава МИД Франции также затронули вопрос обеспечения "долгосрочного мира"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре выразили настрой на взаимодействие с целью урегулирования конфликта на Украине при принятии мер для обеспечения "долгосрочного мира". Об этом сообщается в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

По его словам, руководители внешнеполитических ведомств двух стран "договорились продолжить сотрудничество в сфере дипломатических усилий, направленных на прекращение путем переговоров" конфликта при "принятии мер, обеспечивающих долгосрочный мир".

Как подчеркнул Пиготт, Рубио также выразил "решительное несогласие Соединенных Штатов с любым односторонним признанием Государства Палестина" в связи с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре. По мнению американской стороны, "этот шаг вознаградит [радикальное палестинское движение] ХАМАС за события 7 октября и будет препятствовать усилиям по возвращению всех заложников".

"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили Иран, Судан и Демократическую Республику Конго", - отмечается в заявлении.

Как сообщил 30 августа портал Axios со ссылкой на источники, сотрудники вашингтонской администрации считают, что ряд лидеров европейских стран могут тайно препятствовать усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Как следует из материала, сотрудники Белого дома "теряют терпение" по отношению к европейским лидерам, которые, по их мнению, подталкивают Украину к тому, чтобы она "добивалась нереалистичных территориальных уступок от России".