Трамп заявил, что не обеспокоен укреплением ШОС

Президент США отметил, что Вашингтон располагает "самыми сильными вооруженными силами" в мире

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен укреплением сотрудничества стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в частности России и Китая.

"Нет, я совершенно не обеспокоен", - сказал он в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп выступил с утверждением, что США располагают "самыми сильными вооруженными силами" в мире. "Они [Китай и Россия] никогда не применят против нас [США] военную силу, это было бы для них наихудшим решением", - добавил он.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита было подписано 15 новых документов о сотрудничестве.