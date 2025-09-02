Президент Франции также осудил решение США не выдать визы палестинским чиновникам, планировавшим участие в мероприятиях ООН

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Франция намерена провести в ООН 22 сентября конференцию по вопросу признания Палестины независимо от боевых действий в Газе и других решений израильских властей. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Никакие наступления, попытки аннексии или перемещения населения не остановят импульс, который мы создали с наследным принцем [Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом] и к которому уже присоединились многие партнеры. Увидимся в Нью-Йорке 22 сентября", - написал Макрон в X.

Он заявил, что обсудил с наследным принцем совместную организацию Францией и Саудовской Аравией конференции по Палестине. Президент осудил решение Вашингтона не выдать визы палестинским чиновникам, планировавшим участие в мероприятиях ООН, и напомнил об обязательствах США как страны, принимающей у себя международную организацию.

"Наша цель - объединить максимально широкий международный вклад в решение о двух государствах. Это будет включать в себя реализацию постоянного прекращения огня, освобождение всех заложников, массовую доставку гуманитарной помощи населению Газы и развертывание миссии по стабилизации в Газе. Мы также работаем над тем, чтобы в будущем ХАМАС был разоружен и отстранен от управления Газой, чтобы палестинская администрация была реформирована и укреплена, а сектор Газа был полностью восстановлен", - написал Макрон.

Вопрос признания Палестины

В конце июля по итогам конференции в Нью-Йорке рассмотрение возможности признания Палестины поддержали министры иностранных дел 15 стран: Австралии, Андорры, Ирландии, Исландии, Испании, Канады, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении, Финляндии и Франции.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в нем. 24 июля Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.