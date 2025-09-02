Президент США отметил, что активно провел выходные

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что до него не доходили распространившиеся в социальных сетях слухи о его смерти.

Во время общения с журналистами в Белом доме американский лидер ответил отрицательно на вопрос о том, знал ли он об этих слухах, получивших распространение в последние несколько дней. При этом он добавил, что некоторые сведения до него доходили, поскольку он "получает отчеты", но не пояснил, что именно он имеет в виду.

"Конкретно этого я не слышал, это довольно серьезно", - отметил Трамп. "За прошедшую неделю я провел несколько пресс-конференций, все [прошли] успешно, очень хорошо. А потом я ничего не делал на протяжении двух дней, и они начали говорить, что с ним [президентом] что-то не так", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что его предшественник на высшем государственном посту Джо Байден не общался с прессой месяцами. "И никто не говорил о том, что с ним что-то не так, хотя мы знаем, что он пребывал не в лучшей форме", - продолжил Трамп. "Я очень активно провел выходные", - резюмировал президент, назвав слухи о своей смерти "фейковой новостью".