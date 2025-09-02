Шахбаз Шариф отметил "готовность Пакистана углублять сотрудничество с Россией в области торговли, связи, энергетики, сельского хозяйства, искусственного интеллекта, обороны, культуры и межличностных обменов"

ИСЛАМАБАД, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал конструктивной и теплой состоявшуюся в Китае встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Провел очень теплую и конструктивную встречу с <...> президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках моего продолжающегося визита в Пекин. Мы с теплотой вспомнили нашу последнюю встречу в Астане в 2024 году и выразили удовлетворение позитивной динамикой наших двусторонних связей во многих сферах, представляющих взаимный интерес", - написал он в X.

Премьер-министр исламской республики подчеркнул "готовность Пакистана углублять сотрудничество с Россией в области торговли, связи, энергетики, сельского хозяйства, искусственного интеллекта, обороны, культуры и межличностных обменов". По его словам, в ходе встречи была отмечена важность укрепления российско-пакистанского сотрудничества в ходе взаимодействия на многосторонних форумах, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Шариф также поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Россию и принять участие в мероприятии в ноябре в рамках ШОС на уровне глав правительств.