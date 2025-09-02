Деталей относительно произошедшего американский лидер Дональд Трамп не привел

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты открыли огонь по судну у берегов Венесуэлы, которое якобы было задействовано в перевозке наркотиков. Об этом на встрече с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

"Несколько минут назад мы буквально открыли огонь по судну, на котором находилось большое количество наркотиков", - сказал он, добавив, что судно было выведено из строя. Деталей относительно произошедшего американский лидер не привел.

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. По данным газеты The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает.