БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Либеральные партии парламентской оппозиции в Словакии подвергли критике премьер-министра республики Роберта Фицо за частые, как они считают, встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Председатель крупнейшего оппозиционного политического движения республики "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка заявил, что премьер отвлекается от решения внутриполитических проблем и предпочитает встречи с президентом РФ более, чем с партнерами по Евросоюзу. "В течение года Фицо трижды встречался с Путиным, и это больше, чем с другими из европейских лидеров", - сказал он.

Представитель руководства партии "Свобода и солидарность" Ондрей Достал заявил, что глава правительства реализует политический курс, направленный на отход Словакии "от обязательств перед союзниками по Евросоюзу и НАТО".

Между тем Фицо категорически отвергает подобные заявления оппозиционных политиков, стремящихся, по его словам, создать в обществе атмосферу ненависти. Он подчеркивает, что его правительство проводит независимую внешнюю политику, которая полностью соответствует национально-государственным интересам Словакии. Так, на состоявшейся в Пекине встрече с президентом РФ премьер отметил, что в Братиславе "очень заинтересованы в стандартизации отношений между Словацкой Республикой и Российской Федерацией".