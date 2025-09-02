Трамп: США пока не собираются понижать пошлины для Индии

По словам президента Соединенных Штатов, в отдельных сферах индийские пошлины на американскую продукцию доходили до 200%

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не рассматривают возможность снижения пошлин в отношении Индии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Нет, мы хорошо ладим с Индией, но на протяжении многих лет это были односторонние отношения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.

По словам Трампа, в отдельных сферах индийские пошлины на американскую продукцию доходили до 200%. "Приведу пример. Компания Harley Davidson не могла вести торговлю в Индии, потому что пошлины на мотоцикл составляли 200%. Harley Davidson из-за этого построила завод по производству мотоциклов в Индии и теперь не платит пошлины", - заявил американский лидер.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидалось, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для переговоров по этому документу. Визит в Индию американской делегации для проведения шестого раунда переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен.

США в августе увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.