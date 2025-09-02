Госсекретарь Марко Рубио назвал этот удар смертоносным

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы США провели операцию в южной части Карибского бассейна, в ходе которой был нанесен "смертоносный удар" по судну, управляемому организацией, признанной Вашингтоном наркотеррористической. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в X, ссылаясь на заявление президента Дональда Трампа.

"Как только что объявил президент, сегодня американские военные нанесли смертоносный удар в южной части Карибского бассейна по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы и управлялось признанной наркотеррористической организацией", - написал госсекретарь.

Этот удар стал первым подтвержденным боевым применением сил после того, как в прошлом месяце Пентагон направил в регион Латинской Америки военно-морские силы. Ранее Трамп заявлял о готовности использовать военную силу для борьбы с наркокартелями, которых он обвиняет в поставках фентанила в США.

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. По данным газеты The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает.