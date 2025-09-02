Газета Сообщает, что Китай позиционирует себя в качестве стабильной державы, в отличие от США, которые сокращают программы помощи и вводят пошлины даже для своих союзников

НИКОСИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Саммит ШОС в Тяньцзине показал, что председатель КНР Си Цзиньпин извлекает выгоду из внешней политики президента США Дональда Трампа и укрепляет позиции Китая, сказано в статье кипрской газеты Phileleftheros.

"Си Цзиньпин, безусловно, извлекает максимальную выгоду из атмосферы неопределенности, вызванной внешней политикой Дональда Трампа, торговыми войнами и постоянными перестановками в альянсах", - говорится в публикации.

Согласно мнению, выраженному в газете, китайский руководитель, принявший у себя во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "более 20 лидеров незападных стран, наиболее заметными из которых были Владимир Путин, Ким Чен Ын, Нарендра Моди, Реджеп Тайип Эрдоган и Масуд Пезешкиан", дал понять, что "его страна стремится к формированию новых правил мирового порядка, бросая вызов Западу".

С точки зрения автора материала, "Вашингтон был особенно встревожен, впервые увидев, как сосуществуют вместе на мировой арене лидеры Китая, России, КНДР и Ирана - четырех стран, которые он считает осью дестабилизации". При этом, как отмечается в статье, сами лидеры указанных стран подчеркивают, что стремятся отнюдь не к дестабилизации, а к установлению многополярной и более справедливой системы мирового порядка.

В материале говорится, что в своем выступлении в Тяньцзине Си Цзиньпин заявил, что Китай вместе с другими государствами - членами ШОС выступает против политики притеснения и блоковой конфронтации, а также за продвижение свободной торговли. Автор напоминает, что Пекин распределил "сотни миллионов долларов грантов и кредитов" государствам - членам ШОС".

"Таким образом, Китай позиционирует себя в качестве стабильной державы, предлагающей поддержку и институты, в отличие от США, которые сокращают программы помощи и вводят пошлины даже для своих союзников", - сказано в абзаце с подзаголовком "США пребывают в изоляции, а Китай - в роли стабильного проводника".