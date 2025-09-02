Президент США также выразил уверенность, что Пекин нуждается в Вашингтоне больше, чем Вашингтон в нем

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не считает вызовом для Вашингтона проведение Китаем военного парада 3 сентября и присутствие на нем главы российского государства Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Такую позицию американский лидер изложил, выступая в Белом доме.

"Совершенно нет. Китай нуждается в нас", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли он это как вызов для США. "Нет, я совсем не вижу такого", - повторил глава вашингтонской администрации.

"И у меня очень хорошие отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Но Китай нуждается в нас гораздо больше, чем мы в нем", - подчеркнул Трамп.

Китай готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне. 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится масштабный парад, на котором будут присутствовать председатель КНР, президент РФ и лидеры ряда других стран. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства. Китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое событие, в котором участвовали порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования народной республики.