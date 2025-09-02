Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар отметил потерю международного кредита европйецами

БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подход Евросоюза к ситуациям на Украине и в секторе Газа является проявлением двойных стандартов, что сокращает для ЕС международный кредит доверия. Такое мнение на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) выразил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

"На уровне Евросоюза были введены многие санкции против РФ, - отметил глава МИД. - Подход ЕС к тому, что происходит на Украине и в секторе Газа, является реализацией двойных стандартов. Мы, европейцы, поэтому теряем [международный] кредит".

Словакия выступает против любых нарушений международного права, государства должны пресекать их и проявлять уважение друг к другу, добавил Бланар. "Без диалога невозможно разрешить никакой конфликт, [завершить] ни одну войну", - отметил он.

"Правительство Словакии реализует суверенную и мирную политику, направленную на все стороны света. Точно так действует в эти дни наш премьер [Роберт Фицо] в Китае, где чтит память жертв Второй мировой войны и ведет переговоры с другими мировыми лидерами", - написал министр.