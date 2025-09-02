Производство будет сосредоточено близ военно-воздушной базы в Войенсе на юге Ютландии и начнется с 1 декабря

СТОКГОЛЬМ, 2 сентября. /ТАСС/. Украинская компания FPRT начнет в Дании производство твердого ракетного топлива. Об этом сообщают Danmarks radio и TV2.

Производство будет сосредоточено неподалеку от военно-воздушной базы в Войенсе на юге Ютландии и начнется с 1 декабря. Топливо от FPRT используется в ракетах "Фламинго", которые производит компания Fire Point, основавшая FPRT.

В июне министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым соглашение, по которому датская сторона пригласит украинские предприятия начать в Дании производство дронов или ракет. На мероприятия по облегчению обоснования украинских предприятий в королевстве правительство выделило 500 млн крон ($78 млн), о чем в июне сообщало министерство обороны.