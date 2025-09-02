Американский президент Дональд Трамп привел данные, согласно которым за последние две недели в городе из-за инцидентов со стрельбой погибло 20 человек

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы Национальной гвардии будут переброшены в Чикаго (штат Иллинойс) в целях борьбы с преступностью.

"Мы введем [войска Нацгвардии]. Я не сказал, когда, но мы введем [их]", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с журналистами в Белом доме. При этом он привел данные, согласно которым за последние две недели в Чикаго в результате инцидентов со стрельбой погибло 20 человек, порядка 75 пострадали.

"Этого не происходит больше нигде в мире", - продолжил Трамп, назвав Чикаго "адской дырой" и подвергнув критике губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера. "Если бы губернатор Иллинойса позвонил мне, я бы хотел сделать это [перебросить бойцов Нацгвардии] прямо сейчас. Мы сделаем это в любом случае. Мы вправе сделать это, потому что у меня есть обязательства по защите этой страны", - подчеркнул Трамп, добавив, что считает также возможным принять аналогичные меры в отношении Балтимора (штат Мэриленд).

В минувшее воскресенье министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в интервью телекомпании CBS допустила, что бойцы Национальной гвардии будут, помимо Вашингтона и Чикаго, размещены и в ряде других крупных городов.

11 августа президент США объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу страны для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. За неделю, прошедшую после объявления Трампом о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице арестовали около 300 человек. Газета The Washington Post ранее сообщила со ссылкой на источники, что Минобороны США планирует переброску нескольких тысяч военнослужащих в Чикаго для поддержания правопорядка в городе. По ее данным, подобная модель в будущем может применяться и в других крупных городах страны.