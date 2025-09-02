Такой диалог "в конечном итоге может привести враждующие стороны за стол переговоров с целью прекращения военных страданий", отметили в пресс-службе администрации Петера Пеллегрини

БРАТИСЛАВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Словакии Петер Пеллегрини приветствует переговоры в Пекине премьер-министра республики Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а по возвращении на родину - с Владимиром Зеленским, и воспринимает их как проявление стремления к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба администрации словацкого лидера.

"Президент Словакии рассматривает серию переговоров, которые премьер-министр республики проводит [в Пекине] с [президентом России] Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и [затем, по возвращении из Китая, с] президентом Украины Владимиром Зеленским как проявление усилий по достижению [эффективного] международного диалога, который в конечном итоге может привести враждующие стороны за стол переговоров с целью прекращения военных страданий", - отметила пресс-служба.

Во вторник Фицо встретился с Путиным в Пекине. Словацкий премьер в четверг проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и заместителем председателя КНР Хань Чжэном. В пятницу у Фицо запланирована встреча с Зеленским, которая состоится, согласно словацким СМИ, в районе словацко-украинской границы.