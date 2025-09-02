O Globo: отношения Путина и Си Цзиньпина позволяют РФ и КНР бросить вызов США

Издание назвало глав государств "лидерами альтернативного мирового порядка"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин смогли выстроить отношения, позволяющие обеим странам бросить вызов миропорядку, который основан на гегемонии США. С такой оценкой выступили обозреватели бразильской газеты O Globo.

По их мнению, отношения между главами РФ и Китая призваны "продемонстрировать тесную связь между ними как лидерами альтернативного мирового порядка", эта альтернатива уже "бросает вызов" США.

При этом, по оценкам издания, трехсторонняя беседа Путина и Си Цзиньпина с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подчеркнула, что политика президента США Дональда Трампа только способствует укреплению альянсов, направленных на преодоление зависимости от Соединенных Штатов.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.