Мадуро: США атакуют Венесуэлу под надуманным предлогом для захвата ресурсов

Президент страны заявил, что Соединенные Штаты намереваются бесплатно получить венесуэльскую нефть, газ, золото, другие полезные ископаемые

КАРАКАС, 3 сентября. /ТАСС/. США атакуют Венесуэлу под надуманным предлогом, чтобы захватить природные богатства страны и не допустить независимого развития республики. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Империализм направляет [к берегам Венесуэлы] восемь военных кораблей, атомную подводную лодку, нацеливает на нас 1 200 ракет под надуманным предлогом, в который никто не верит, в том числе американская молодежь не верит в ложь [госсекретаря США] Марко Рубио", - заявил Мадуро. Он считает, что Рубио "управляет Белым домом, мафией Майами и хочет запятнать кровью имя президента [США] Дональда Трампа".

Мадуро заявил, что США намереваются бесплатно получить венесуэльскую нефть, газ, золото, другие полезные ископаемые. Мадуро считает, что главная цель агрессии - "покончить с самым крупным проектом развития в Латинской Америке, проектом великого освободителя Симона Боливара <…> и положить конец примеру, который подает Венесуэла".

Мадуро подчеркнул, что США не удастся добиться поставленной цели и в "суверенной Венесуэле будут царить мир, равенство, демократия и свобода".

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

Газета The New York Times утверждала, что Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. По сообщению Рубио, во вторник был нанесен "смертоносный удар" по судну, которое вышло из Венесуэлы и управлялось "нарко-террористической организацией". По предварительным данным, в результате атаки на судно погибли 11 человек.

Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cártel de los Soles, существование которого Каракас отрицает.