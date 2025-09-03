В параде участвуют более 10 тыс. человек

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. 80 артиллерийских залпов прогремели на открытии торжественного парада в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, передает корреспондент ТАСС.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 3 сентября проводит на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствуют председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.

В параде участвуют более 10 тыс. человек, а также задействованы сотни самолетов и единиц наземной военной техники. Представлены традиционные и новые рода ВС, в общей сложности на площади Тяньаньмэнь зрители увидят 45 расчетов. За парадом будут наблюдать и ветераны антияпонской войны.