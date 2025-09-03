Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китайские палубные истребители J-15DH, J-15DT, J-35 и J-15T появились в небе над площадью Тяньаньмэнь во время масштабного военного парада по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 3 сентября провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.