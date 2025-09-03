На параде в Пекине выпустили в небо 80 тыс. голубей мира и 80 тыс. шаров

Мероприятие было посвящено 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. 80 тыс. голубей мира и 80 тыс. воздушных шаров взмыли в небо над пекинской площадью Тяньаньмэнь в завершающей части торжественного парада, передает корреспондент ТАСС.

Парад завершился китайской "Песнью Родине".

Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.