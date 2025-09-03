В параде в Пекине также приняли участие китайские истребители J-16D, J-20, J-35A, J-20S и J-20A

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала на параде в Пекине стратегические бомбардировщики H-6N, передает корреспондент ТАСС.

На смотре также были представлены бомбардировщики H-6K и H-6J. Они входят в состав ударных сил дальнего радиуса действия НОАК. Над площадью Тяньаньмэнь пролетели самолеты радиообнаружения и наведения KongJing-500A в сопровождении истребителей J-16, а также KongJing-600 в сопровождении палубных истребителей J-15T.

Кроме того, в параде приняли участие китайские истребители J-16D, J-20, J-35A, J-20S и J-20A. Они пролетели над Тяньаньмэнь в двух V-образных построениях.

В завершающей части парада семь истребителей J-10 выпустили 14 цветных дымовых шлейфов, символизирующих 14 лет войны сопротивления японской агрессии.

НОАК провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.