Подготовлено место для двусторонней встречи Путина и Ким Чен Ына

В государственной резиденции Дяоюйтай выставлены флаги России и КНДР

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Место для двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже подготовлено, передает корреспондент ТАСС.

В государственной резиденции Дяоюйтай, где остановился Путин во время визита в Пекин, уже выставлены флаги двух стран.

Ранее в Кремле говорили, что возможность такой встречи прорабатывается. Но о том, что контакт финально согласован, информации не было.

Путин и Ким Чен Ын приехали в Пекин на торжества по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Сегодня утром они вместе присутствовали на военном параде и на торжественном приеме.

Предыдущий раз Путин виделся с Ким Чен Ыном в июне 2024 года, когда прилетал с визитом в Пхеньян. До этого в сентябре 2023 года руководитель КНДР приезжал в Россию - лидеры провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Перед этим Ким Чен Ын посещал РФ в апреле 2019 года, они с Путиным встретились во Владивостоке.

Помимо этого, главы государств регулярно обмениваются посланиями. А в августе нынешнего года они провели телефонный разговор: речь шла о годовщине освобождения Кореи от японского колониального господства, о развитии добрососедских отношений между РФ и КНДР, о помощи Пхеньяна в освобождении Курской области. Путин также поделился с Ким Чен Ыном информацией о предстоявших переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Тогда же лидеры России и КНДР договорились о дальнейших личных контактах.